- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın bir terör zanlısına sahte evrak ve belge hazırlamaktan şüpheli olduğu iddia edildi.
Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Boersma'nın, Hollanda'da Jahbat Al-Nusra terör örgütü mensubu olduğu için tutuklanan eski erkek arkadaşına sahte belgeler hazırladığı bildirildi.
Haberlerde, Boersma'nın söz konusu terör zanlısı ile 2013 ve 2014 yılında Türkiye'de tanıştığı ve bu süreçte terör zanlısının Hollanda vizesi almasına yardım ettiği belirtildi.
AA'nın haberine göre, Hollanda Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Boersma'nın terörle bağlantılı devam etmekte olan bir ceza soruşturmasının parçası olduğu kaydedildi.
Açıklamada, soruşturmayla ilgili çok sayıda şüphelinin araştırıldığını, Hollandalı gazeteciye yönelik şüphenin terör suçundan olmadığı ifade edildi.
Söz konusu ceza soruşturması ile ilgili yakın bir zamanda Türk yetkililerine bazı sorular sorulduğu aktarılan açıklamada, bununla birlikte Türk yetkililere bazı bilgiler de verildiği kaydedildi.
Hollanda Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag ise Hollandalı gazetecinin sınır dışı edilmesinin şahsi bir durum olduğunu, gazetecilik görevi ile ilgili olmadığını ve hukuki açıdan Türkiye ile Hollanda arasında her zaman bilgi alış verişi olduğunu söyledi.
Boersma, dün muhabiri olduğu Financieele Dagblad (FD) gazetesine yaptığı açıklamada, sınır dışı edilmesinin 2015 yılının yaz ayına kadar ilişki yaşadığı ve Jahbat Al-Nusra terör örgütü mensubu olduğu için geçen yıl Hollanda'da tutuklanan bir Suriyeli'den dolayı olabileceğini söylemişti.
Hollanda'da geçen yıl, Suriye'deki gruplardan birisi olan Jahbat Al-Nusra mensubu olan söz konusu terör zanlısı ve kardeşi terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Türkiye'de Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma'nın bu sabah sınır dışı edildiğini açıklamış, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye'ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir." ifadesini kullanmıştı.
Altun, sınır dışı edilmesinin, Boersma'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulamıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.