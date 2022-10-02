Hollandalı kadın ‘çok sevdiği’ için Belçika’nın Brugge kentine 5 milyon euro bağışladı

Altı muhalefet lideri bir araya geldi

Yusuf Özkan, Lahey

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Belçika’nın Brugge kentinde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Hollandalı bir kadın, 5 milyon euro civarındaki mal varlığını belediyeye bağışladı.

Brugge Belediye Başkanı Dirk De Fauw , ilk kez bu denli yüksek miktarda bağışla karşılaştıkları için hem şaşkın hem de mutlu olduklarını söylüyor.

Kimliği açıklanmayan Hollandalı kadın, yaklaşık 8 yıldan bu yana Brugge kentinde yaşıyordu.

Kent merkezindeki bir evde yaşayan Hollandalı kadın, 14 Eylül’de hayatını kaybetti.

Kadın, ölümünden sonra açıklanan vasiyetinde, Brugge’ü çok sevdiği için tüm mal varlığını şehre bırakmaya karar verdiğini belirtiyor.

Yaklaşık 1 yıl önce hazırlanan resmî vasiyete göre, tasarruf hesabı, tasarruf sertifikaları ve nakit olarak 3,3 milyon euro ile oturduğu evin de aralarında bulunduğu toplam 5 milyon euro’luk varlığını belediyeye bağışladı.

Kamu yayıncısı VRT’ye göre, Brugge Belediye Meclisi, bu beklenmedik bağıştan dolayı hem şaşkın hem de mutlu.

Belediye Başkanı Dirk De Fauw, belediye olarak bazen ölümlerden sonra bağış aldıklarını ancak bunun genellikle daha küçük miktarlar veya belirli mallardan oluştuğunu söylüyor.

Belediye başkanı, “Örneğin, yakın zamanda Brugge'ün resmini içeren bir tablo aldık. Bu kadar yüksek bir bağışla ilk kez karşılaşıyoruz” diyor.

Belediyelerin mali açıdan zor günler yaşadığı dönemde 5 milyon euroluk bir bağışın kendilerini çok mutlu ettiğini vurgulayan De Fauw, vasiyette paranın nereye kullanılacağının belertilmediğini söylüyor.

Belçikalı başkan, müzelerin, kültür ve spor salonlarının enerji maliyetlerinin hızla arttığına işaret ederek, paranın nerede kullanılacağına bakacaklarını belirtiyor.

Mali işlerden sorumlu belediye başkan Yardımcısı Mercedes Van Volcem de,

"Hollandalı kadın gerçekten de Bruges'i çok sevmiş olmalı” diyor.

Belediye meclisinde, teşekkür etmek amacıyla bağışçı kadının adının Brugge’de bir sokağa verilmesi gündeme geldi.

Ancak Hollandalı kadının vasiyeti gereği bu olmayacak çünkü bağışçı kadın, kimliğinin gizli kalmasını istiyor.