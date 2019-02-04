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Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi

Giriş: 04.02.2019 - 15:42 | Güncelleme:  

Ard Gelinck isimli sanatçı photoshop yeteneği ile ünlü müzisyenlerin, oyuncuların ya da sanatçıların yıllar önce ve yıllar sonra çekilen fotoğraflarını birleştiriyor. Hollandalı sanatçı photoshop ile yıldızların öncesi ve sonrası hallerini zekice yan yana getiriyor. Gelinck, yaratıcı çalışmasıyla zamanın nasıl akıp gittiğini gözler önüne seriyor!

  • 1Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
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    Hollandalı sanatçı Ard Gelinck, photoshop yeteneğini kullanarak ünlü müzisyenlerin, oyuncuların ya da sanatçıların hayatlarının farklı dönemlerini birleştiriyor. Gelinck, Freddy Mercury, Tom Hanks ve Madonna ve daha pek çok ünlünün yıllar öncesi ve sonrası hallerini zekice yan yana getirerek zamanda yolculuğa çıkarıyor. İşte zamanın nasıl akıp gittiğini photoshop çalışmalarıyla Instagram takipçilerine gösteren sanatçıdan yaratıcı çalışmalar...

    Brad Pitt

     

  • 2Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
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    Emma Watson

     

  • 3Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
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    Freddie Mercury

  • 4Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
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    David Bowie

     

  • 5Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
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    Tina Turner

     

  • 6Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
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    Matt Leblanc

     

  • 7Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
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    Amy Winehouse

     

  • 8Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
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    Tom Hanks

     

  • 9Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
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    Pink

     

  • 10Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    10|53

    Jennifer Aniston

     

  • 11Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    11|53

    Christina Applegate

     

  • 12Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    12|53

    Richard Gere

     

  • 13Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    13|53

    Michelle Obama

     

  • 14Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    14|53

    Robert De Niro

     

  • 15Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    15|53

    Johnny Depp

     

  • 16Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    16|53

    Adele

     

  • 17Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    17|53

    Britney Spears

     

  • 18Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    18|53

    Michael Jackson

     

  • 19Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    19|53

    Julia Roberts

     

  • 20Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    20|53

    Barack Obama

     

  • 21Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    21|53

    Sylvester Stallone

     

  • 22Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    22|53

    Harrison Ford

     

  • 23Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    23|53

    Paul Mccartney

     

  • 24Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    24|53

    Drew Barrymore

     

     

  • 25Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    25|53

    Mick Jagger

     

  • 26Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    26|53

    Kate Moss

     

  • 27Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    27|53

    Clint Eastwood

     

  • 28Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    28|53

    Mel Gibson

     

     

     

  • 29Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    29|53

    Beyonce

     

  • 30Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    30|53

    Ed Sheeran

     

  • 31Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    31|53

    Jon Bon Jovi

     

  • 32Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    32|53

    Robbie Williams

     

  • 33Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    33|53

    Will Smith

     

  • 34Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    34|53

    Rob Lowe

     

  • 35Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    35|53

    Cyndi Lauper

     

  • 36Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    36|53

    Tom Selleck

     

  • 37Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    37|53

    Madonna

     

  • 38Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    38|53

    Oprah Winfrey

     

  • 39Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    39|53

    Lady Gaga

     

  • 40Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    40|53

    Madonna

     

  • 41Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    41|53

    Courteney Cox

  • 42Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    42|53

    Sting

     

  • 43Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    43|53

    Cher

     

  • 44Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    44|53

    Bono

     

  • 45Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    45|53

    Carice Van Houten

     

  • 46Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    46|53

    Madonna

     

  • 47Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    47|53

    Steven Spielberg

     

  • 48Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    48|53

    Bruce Springsteen

     

  • 49Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    49|53

    Lionel Richie

     

  • 50Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    50|53

    Elvis Presley

     

  • 51Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    51|53

    George Clooney

     

  • 52Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    52|53

    Michiel Huisman

     

  • 53Hollandalı sanatçı ünlülerin farklı zamandaki hallerini photoshop ile birleştirdi
    53|53

    Tom Cruise

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