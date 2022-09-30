Atık deriler anahtarlık oluyor 0:00 / 0:00

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle katıldığı fuarlarda tanıtımını yaptığı ürünler dünyaca ünlü sinema filmlerinde kullanılan ve bu sayede "Hollywood Çarıkçısı" olarak tanınan Kopar, yerli ve yabancı yapımlardan ilgi görmeye devam ediyor.

Çarıkçılığı 5'inci kuşak olarak sürdüren 50 yıllık usta, geleneksel yöntemlere bağlı kalarak diktiği çarık ve yemenileriyle kaybolmaya yüz tutan zanaatını yaşatmaya çalışıyor.

İlk olarak 1975 yılında ABD yapımı "Büyük İskender" filmi için babasıyla çarık dikmeye başlayan Hüseyin Kopar, yeni yapımlar için gelen siparişlerin yanı sıra günlük kullanıma yönelik talepleri de karşılıyor.

Kopar, çarık ve yemeni yapımı sırasında artan ve atıl duruma düşen küçük parçaları da değerlendiriyor. Atık ürünlerden anahtarlık tasarlayan Kopar, el emeği ürünlerini yurt dışına pazarlamaya başladı.

"40'A YAKIN AİLE ÜRETİYOR"

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğince (İZMİR MARAŞDER) organize edilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'ne katılan Kopar, AA muhabirine, çarık ve yemeni zanaatının tarihi filmlerle yeniden kıymete kavuştuğunu belirtti.

İşini severek yaptığını, bundan dolayı da ortaya güzel ürünler çıktığını ifade eden Hüseyin Kopar, ABD'den aldığı sipariş üzerine atıl derilerden yapılan 120 bin anahtarlık siparişi için yoğun mesai harcadığını söyledi.

Kopar, bu sayede ülke ekonomisine katkı sunacağı için gururlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim işimiz filmlere ayakkabı, kostüm, çizme yapmak. Bu projede ise İstanbul'daki fuara gelen ABD'liye vermiş olduğumuz bir numune deri anahtarlık oldu. Amacımız burada pazar oluşturmaktı. Bizden, önce 5 bin adet numune alıp sonradan 120 bin sipariş verdiler. Şimdi hazırlıklarına başladık. Biz bunları preste kesiyoruz, kırsaldaki kadınlara, evlere vererek bu üretimi yapıyoruz. Şu anda hazırlıyoruz, haziran ayında da teslimatımızı gerçekleştireceğiz. Atıl derileri değerlendirmek ve ekonomiye katkı sağlamak gurur verici. Çünkü çöpe atmamış oluyoruz, paraya dönüştürüyoruz, bizim için önemli olan da bu."

Bu sayede kırsaldaki kadınlara iş olanağı sunduklarını ifade eden Hüseyin Kopar, "Şimdilik 40'a yakın aile faydalanacak. 17 Haziran'da İstanbul'da gümrük firmasına ürünleri teslim edeceğiz. Ayrıca filmlerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye'de çekilen birkaç filmin ayakkabı ve kostümlerini yapıyoruz. Ama şu anda bizim için en güzel gurur kaynağı bu derileri çöpe atmadan ekonomiye kazandırmak." diye konuştu.