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        Haberler Magazin Hollywood grevleri nedeniyle bu yıl ertelenen tüm filmler: Dune, Yüzüklerin Efendisi...

        Hollywood grevleri nedeniyle bu yıl ertelenen tüm filmler: Dune, Yüzüklerin Efendisi ve daha fazlası...

        Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) adil ücretlendirme ve sektörde yapay zeka kullanımı gibi sorunlar nedeniyle greve giden Hollywood'un yazar ve oyuncularıyla anlaşmayı hala reddediyor. Bu sebeple önümüzdeki aylar içerisinde vizyona girmesi beklenen birçok film grevden dolayı bir sonraki seneye ertelendi. İşte normalde önümüzdeki aylar içerisinde vizyona girmesi beklenen ancak grev sebebiyle vizyon tarihi ertelenen tüm filmlerin listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 11:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:31
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        1

        DUNE: PART TWO

        Sinema ve Televizyon Yapımcılar Birliği (AMPTP) ücretlendirme ve yapay zeka kullanımı konusunda Hollywood'un yazar ve oyuncularıyla anlaşamadığı için birçok filmin vizyona giriş tarihi ertelendi. Anlaşmazlık nedeniyle yeni çekilecek pek çok filminde yapım süreci durduruldu.

        Vizyon tarihi ertelenen filmler arasında yer alan Dune: Part Two, 2024 yılında seyirci ile bulaşacak. Dune: Part Two'nun yeni kesin vizyon tarihi 15 Mart 2024.

        2

        POOR THİNGS

        Stüdyoların vizyon tarihini önceden belirlediği filmler aylar hatta yıllar sonra vizyona girecek. Ertelenen filmlerden birisi olan Poor Thing 8 Aralık 2023 tarihinde vizyona girecek.

        3

        WHİTE BİRD

        Hellen Mirren ve Gillian Anderson'ın başrollerinde yer aldığı White Bird 2017 yapımı Wonder filminin spin-off'u. Normalde Ağustos ayında vizyona girmesi beklenen filmin yeni tarihi 2023 sonbahar ya da kışı olarak belirlendi.

        4

        GODZİLLA X KONG: THE NEW EMPİRE

        Warner Bros.'un bir başka filmi olan Godzilla x Kong: The Nee Empire'ın yeni vizyon tarihi 12 Nisan 2024 olarak belirlendi.

        5

        CHALLENGERS

        Zendaya, Josh O'Connor ve Mike Faist'in başrol oynadığı filmin yönetmeni Luca Guadagnino. "Call Me By Your Name" filmini yöneten Guadagnino'nun merakla beklenen yeni filmi Challengers 26 Nisan 2024'de vizyona girecek.

        6

        LORD OF THE RİNGS: THE WAR OF THE ROHİRRİM

        Warnes Bros.'un ertlenen iddialı filmlerinden bir başkası da Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Filmin yeni vizyon tarihi 13 Aralık 2024.

        7

        DİRTY DANCİNG

        1987 yapımı Dirty Dancing ile aynı adı taşıyan devam filminde Jennifer Grey, Catskills'e geri dönüyor. Filmin çekimleri henüz başlamadı ancak vizyon tarihi 2025 yılına ertelendi.

        8

        PROBLEMİSTA

        Jullio Torres ilk yönetmenlik denemesini iddialı patronuna kendini kanıtlamaya çalışan bir oyuncak tasarımcısını konu alan sıra dışı bir komedi Problemista ile yapacak. Ancak maalesef Problemista'nın gösterimi şu anda durduruldu.

        Kaynak: Mashable

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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