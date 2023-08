Hollywood grevleri nedeniyle bu yıl ertelenen tüm filmler: Dune, Yüzüklerin Efendisi ve daha fazlası...

GODZİLLA X KONG: THE NEW EMPİRE

Zendaya, Josh O'Connor ve Mike Faist'in başrol oynadığı filmin yönetmeni Luca Guadagnino. "Call Me By Your Name" filmini yöneten Guadagnino'nun merakla beklenen yeni filmi Challengers 26 Nisan 2024'de vizyona girecek.

6 Şurada Paylaş!









LORD OF THE RİNGS: THE WAR OF THE ROHİRRİM

Warnes Bros.'un ertlenen iddialı filmlerinden bir başkası da Lord of the Rings: The War of the Rohirrim. Filmin yeni vizyon tarihi 13 Aralık 2024.