AA

İzmir'de 1 Ocak 1962'de doğan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985'te mezun olan Tüfekçioğlu, daha sonra Devlet Tiyatrolarında (DT) çalışmaya başladı.

Tüfekçioğlu, Bursa Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alırken, 27 yıllık DT kariyerini, 2009'da İstanbul Devlet Tiyatrosundan emekli olarak tamamladı.

- "36 yıl ses sanatçılığı yaptı"

Tiyatro ve sinema çalışmalarının yanı sıra dublaj çalışmaları da bulunan Payidar Tüfekçioğlu, yerli yapımların yanı sıra Hollywood filmlerinin önemli oyuncularının Türkçe dublajlarını yaptı.

Sanatçının dublajını yaptığı en bilindik isimler arasında Sylvester Stallone, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Alain Delon, Marcello Mastroianni ve Paul Newman gibi önemli aktörler yer aldı.

- "Sesimi korumak için sabah-akşam bol bol buzlu su içiyorum"

Tüfekçioğlu seslendirmeye DT sanatçısı Atilla Olgaç sayesinde 1979-1980'de başladığını aktardığı bir röportajında şu ifadeleri kullandı:

"O dönemin teknolojisiyle siyah beyaz 'loop'lu sistem, yani stüdyoda ses duymadan sürekli aynı sahneyi izleyerek, 4-5 kere prova yaparak, aynı duygu ile ve karaktere de uygun olarak sesin ağza oturtulmasını sağlıyorduk. Şimdiki teknolojiden çok daha ilkeldi. Sonra kariyerime TRT'de, birinci adam, ikinci adam, garson, taksici, rabarba yani küçük seslendirme işleri yaparak devam ettim. Yavaş yavaş dublaj yaptığım roller büyüdü. İlk başrol seslendirmem ise 'Büyük Tuzak' (Wiseguy) dizisi oldu. Duygu değişimini anında kavrayıp sese yansıtabilmek ve iyi bir deşifre... Bunların dışında birinci koşul (iyi bir seslendirme için) Türkçe'yi doğru ve anlaşılır konuşabilmek. Diksiyonun ve artikülasyonun da iyi olması gerekir. Mesela ben sesimi korumak için sabah-akşam bol bol buzlu su içiyorum."

Usta oyuncu, 2000'de "Bağla Şu İşi" oyunuyla "Avni Dilligil En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ve 2007'de "Yeraltından Notlar" oyunuyla 11. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "En iyi Erkek Oyuncu" ödülünü, 2015'te ise Direklerarası Tiyatro Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

Sesi, 1990'ların sonunda yayınlanmaya başlayan "Deli Yürek" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı "Yusuf Miroğlu" karakteriyle özdeşleşen Payidar Tüfekçioğlu, son olarak TRT'de 2015'te yayınlanan "Yunus Emre - Aşkın Yolculuğu" adlı dizide "Tapduk Emre" karakterine hayat verdi.

Evli ve bir çocuk babası olan sanatçı kanser tedavisi görmeye başladı ve Tüfekçioğlu için 2017 mayıs ayının başında acil karaciğer nakli gerekli oldu.

Tüfekçioğlu, tedavi gördüğü özel hastanede 17 Mayıs 2017'de hayatını kaybetti.

Vefatı menajeri Temmuz Karikutal tarafından duyurulan Tüfekçioğlu için 19 Mayıs'ta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Tüfekçioğlu'nun cenazesi, aynı gün Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan namazın ardından, Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

- Rol aldığı dizi ve filmler

"Yunus Emre Aşkın Yolculuğu", "Gitme Baba", "Sudan Bıkmış Balıklar", "Açlığa Doymak", "Acayip Hikayeler", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Naciye'yi Kim Sevmez", "Deniz Bekliyordu"

- Seslendirme yaptığı film ve dizilerden bazıları

"Deli Yürek", "Chappie", "Uyumsuz", "Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır", "Rio 2", "John Wick", "Büyük Budapeşte Oteli", "Prometheus", "Pi'nin Yaşamı", "Hızlı ve Öfkeli 4", "New York, I Love You", "Testere V", "Zor Ölüm 4", "Charlie'nin Melekleri: Tam Gaz", "Cesur Yürek", "Ninja Kaplumbağalar 3"

- Rol aldığı bazı oyunlar

"Yeraltından Notlar", "Amadeus", "Şölen", "Ayaktakımı Arasında", "Haydutlar", "Deli", "Beden", "Mavi Pullu Balık", "Teneke", "Barış", "Yaprak Dökümü", "Ayı", "Kadı", "Batı Yakası'nın Hikayesi", "Danton'un Ölümü", "Ballar Balını Buldum", "Bağla Şu İşi", "Bebek Uykusu", "Yedi Kocalı Hürmüz", "Tohum ve Toprak", "Oyunlarla Yaşayanlar", "Gılgamış", "Yoklar Dağındaki Kar", "Macbeth", "Mezopotamya Üçlemesi", "Efrasiyab'ın Hikayeleri"