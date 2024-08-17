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        Haberler Dünyadan Hollywood'un efsane karakteri Indiana Jones'un şapkası 630 bin dolara satıldı

        Hollywood'un efsane karakteri Indiana Jones'un şapkası 630 bin dolara satıldı

        Hollywood'un efsane karakterlerinden Indiana Jones ve kendisiyle özdeşleşen şapkası, İngiltere'de yapılan bir açık artırmada 630 bin dolara satıldı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 17.08.2024 - 14:07 Güncelleme: 17.08.2024 - 14:11
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        Indiana Jones filminde ünlü oyuncu Harrison Ford'un serinin ikinci filminde taktığı şapka, İngiltere merkezli Propstore Müzayede evi tarafından düzenlenen açık artırmada, 630 bin dolara satıldı.

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        Müzayede evinden yapılan açıklamada; "Karakterin kendisi kadar ikonik olan Indiana Jones'un taktığı şapka, unutulmaz kıyafetinin belirleyici unsurudur. Bu fötr şapka Indiana Jones serisinin ikinci filmi için özel olarak üretildi ve Ford'un Sri Lanka'da çekilen köyde, Elstree Stüdyoları'nda çekilen maden arabası kovalamacasında ve ABD'de çekilen nehir sekansında kullandığı film kareleri, prodüksiyon fotoğrafları ve kamera arkası görüntüleriyle eşleşiyor.

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        Ferrandini'nin kişisel koleksiyonundan gelen bu şapka ilk kez koleksiyoncuların beğenisine sunuluyor. Fötr şapka ile birlikte usta dublör Ferrandini'nin Indiana Jones kostümü içinde daha önce yayınlanmamış fotoğrafları ve Dean Ferrandini'nin eşi Keefe Ferrandini tarafından imzalanmış bir orijinallik mektubu da yer alıyor" denildi.

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        Müzayedede ayrıca, 1983 yapımı Star Wars filmi Jedi'ın Dönüşü'nde kullanılan askeri miğfer 315 bin dolara, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminde başrol Daniel Radcliffe'in kullandığı asa da 53 bin 550 dolara satıldı.

        Fotoğraflar: DHA, Avalon

        #Indiana Jones
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