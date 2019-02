Hollywood'un kapısına dayanacak

'Berlin In Berlin'...

Sinan Çetin'in 1993 yapımı fenomen filmlerinden.

Başrol oyuncularından Hülya Avşar, 'Dilber' karakteriyle Moskova Film Festivali'nden 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü kazandı.

Berlin'de bir inşaatta ustabaşı olarak çalışan 'Mehmet', üç kuşaktır Almanya'da bulunan ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Öğle paydoslarında sefer tasıyla kocasına yemek getiren Dilber'e dayanılmaz bir ilgi duyan Alman Mühendis 'Thomas', genç kadının gizlice fotoğraflarını çeker. 'Thomas'ın şantiyedeki odasında duvara asılmış fotoğrafları gören 'Mehmet', birden çılgına döner ve 'Dilber'i dövmeye başlar. Aralarına girip onları ayırmaya çalışan mühendisin, bu itişme sırasında duvara ittiği 'Mehmet', kafasına bir inşaat çivisi saplanarak ölür. Olaydan sonra vicdan azabı duyan 'Thomas', özür dilemek için 'Mehmet'in ailesine gider. Ne var ki o ana kadar ağabeyinin ölüm nedenini kaza sanan en büyük kardeşi 'Mürtüz', 'Thomas'ı öldürmeye kalkar. Ama araya girip töreleri hatırlatan büyük anne olayı yumuşatmaya çalışır. Törelere göre özür dilemeye gelip evlerine sığınan Tanrı misafiri öldürülemez.

' New York In New York'...

Bu hikâye, 26 yıl sonra Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin tarafından 'New York In New York' adıyla yeniden yorumlandı.

Hikâye aynı olsa da 'New York In New York', 'Berlin In Berlin'e oranla daha gerilim yüklü.

Filmin başrollerini Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım, Sinan Sicimoğlu Ahmet Utlu, Ege Deniz, Furkan İncegül, Gökçeay Yıldız, Serdar Deniz ve Ayla Algan paylaşırken Muammer Koçak ile Serdar Gözelekli yönetmen olarak imza attı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, Rafal Cemo Çetin ile 'New York In New York'un gösteriminden sonra bir araya geldi.

New York'ta yönetmenlik öğrenimi gören Rafael Cemo Çetin, annesi görüntü yönetmeni Rebekka Haas.

Rafal Cemo Çetin'in ilk yapımcılık çalışmasında babasının 'Berlin In Berlin'i yeniden yorumlamasının özel nedenleri bulunuyor.

Bunlardan biri annesi Rebakka Haas, görüntü yönetmenliğini yaptığı 'Berlin In Berlin'in çekimleri sırasında kendisine hamile olması.

Diğer bir neden babasının en çok sevdiği filminin 'Berlin In Berlin' olması.

Üçüncü neden ise yönetmenlik öğrenimi gördüğü New York'ta da Berlin'de olduğu gibi çok sayıda Türk göçmenin yaşaması.

Rafael Cemo Çetin, yapımcılığa ve oyunculuğa başladı.

Ya yönetmenlik?

Yönetmen koltuğuna oturmak için henüz erken olduğunu düşünüyor. Biraz daha deneyim kazandıktan sonra yapımcısı ve oyuncusu olduğu filmlerin yönetmenliğini yapacak.



Rafael Cemo Çetin, sinema üzerine hayallerini Türkiye üzerine kurmamış.

Babasının köklü film şirketi Plato Film'in imkanlarına rağmen hedefinde 'ABD var.

Hollywood...

Bir kaç film daha çektikten sonra 'Bakın bunları çektim' diyerek ABD'ye giderek Hollywood'un kapısına dayanacağını söyledi.

O filmlerden biri çekimlerine mayısta başlayacağı romantik - komedi türünde bir yol hikâyesinin filmi.