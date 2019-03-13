Hollywood yıldızları çocuklarını iyi üniversitelere sokmak için rüşvet vermekle suçlanıyor

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ABD'de aralarında ünlü kişilerin de olduğu 50 kişi, çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerinde eğitim almalarını sağlamak için milyonlarca dolar rüşvet vermekle suçlandı.
Rüşvet skandalında adı geçen kişiler arasında ünlü iş insanlarının yanı sıra Hollywood yıldızları Felicity Huffman ve Lori Laughlin de bulunuyor.
Boston eyaletindeki federal savcılar, "eğitim konusunda ABD tarihinin en büyük sahtekarlığının gün yüzüne çıkarıldığını" söylediler.
Savcılar, söz konusu kişileri, çocuklarının ülkenin seçkin üniversitelerine kabul edilmeleri için bir danışmanlık firmasına 25 milyon dolar rüşvet vermekle suçladı.
Ailelerin, William "Rick" Singer'ın sahip olduğu eğitim danışmanlık şirketinin paravanı olan sahte bir hayır kurumuna öğrenci başına 100 bin dolar ile 2,5 milyon dolar arasında para ödedikleri kaydediliyor.
Savcı Andrew Lelling, düzenlediği basın toplantısında, "Sahtekarlık yoluyla üniversiteye kabul edilen her bir öğrenci nedeniyle dürüst, gerçekten yetenekli bir öğrenci reddedildi" dedi.
Savcılara göre danışmanlık şirketi üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere rüşvet vererek, sınava öğrencilerin yerine başka kişileri soktu.
Okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketi, sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların sporcu kontenjanından üniversitelere girmelerini de sağladı.
Mahkeme kayıtlarına göre, Singer'ın şantaj, kara para aklama ve adaletin yerini bulmasına engel olma suçlarından mahkum edilmesi bekleniyor.
Ülke çapında düzenlenen operasyonda aralarında Huffman ve Loughlin'in de olduğu bir dizi kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
33 ebeveyn, 13 okul koçu ve Singer'ın şirketinin çalışanlarının soruşturmada ismi geçiyor.
Soruşturmanın devam ettiği ve sahtekarlıkla suçlanan ailelerin sayısının artabileceği belirtiliyor.
Savcılar, sahtekarlık yoluyla okula giriş yapan öğrencilerin eğitime devam edip edemeyeceğine üniversitelerin karar vereceğini açıkladı.
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