Holstein Kiel - Ingolstadt maçı ne zaman?

Holstein Kiel ve Ingolstadt, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:00. Holstein Kiel 16 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Ingolstadt 6 puanda ve 18. sırada. Ev sahibi Holstein Kiel, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ingolstadt son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 266 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Holstein Kiel kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Ingolstadt sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Holstein Kiel önceki hafta Eintracht Braunschweig mücadelesinde 6-2 kazandı.

Ingolstadt ise Kaiserslautern maçında 1-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, alan Holstein Kiel, 10 gol attı ve 7 gol yedi.

Ingolstadt ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ingolstadt, 3 gol atarken 15 gol yedi.

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