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        Haberler Gündem Güncel Honaz'da Ahıska Türkleri için sosyal tesis | Son dakika haberleri

        Honaz Belediyesi, Ahıska Türkleri için sosyal tesis inşa ediyor

        Denizli'nin Honaz Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesi'nde Ahıska Türkleri için inşa edilecek Ahıska Parkı Sosyal Tesisi'nin temeli törenle atıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:57 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:57
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        Honaz'da Ahıska Türkleri için sosyal tesis
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        Denizli'nin Honaz Belediyesi, Ahıska Türkleri için Hürriyet Mahallesi'nde Ahıska Parkı Sosyal Tesisi inşa edecek.

        Tesisin temel atma töreninde konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Bugün, Honaz'ımıza değer katacak bir projeyi daha hayata geçirmek için buradayız. Ahıska Parkı Sosyal Tesisi, sadece bir park değil, Hürriyet Mahallesi sakinlerimizin bir araya gelip zaman geçirebileceği, kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak önemli bir alan olacak. Halkımızın ihtiyaçlarına duyarlı bir belediye olarak, her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

        Projenin, özellikle gençler ve çocuklar için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kepenek, "Bu parkın içerisinde yer alacak olan spor alanları, oyun alanları ve sosyal alanlar, Hürriyet Mahallesi'nin sosyal dokusuna büyük katkı sağlayacak. Bizim amacımız, halkımıza hizmet etmek, yaşam kalitelerini arttırmak ve her daim onların yanında olmak" diye konuştu.

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