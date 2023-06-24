Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Honda 1.3 milyon aracını geri çağırdı

Japon otomobil üreticisi Honda, dünya çapında 1.3 milyon araç için geri çağırma operasyonu başlattığını açıkladı. Geri görüş kamerasındaki potansiyel bir sorun ile ilgili başlatılan geri çağırma operasyonu, 2018-2023 yılları arasında üretilen Odyssey, 2019-2022 yılları arasında üretilen Pilot ve 2019-2023 yılları arasında üretilen Pasaport modellerini kapsıyor

Honda 1.3 milyon aracını geri çağırdı
Reuters

Japon otomobil üreticisi Honda, dünya çapında kapsamlı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1.3 milyon araç geri çağırma operasyonuna dahil edildi.

Geri çağırma kararının, geri görüş kamerasındaki potansiyel bir sorun ile ilgili olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2018-2023 yılları arasında üretilen Odyssey, 2019-2022 yılları arasında üretilen Pilot ve 2019-2023 yılları arasında üretilen Pasaport modellerinin geri çağırmadan etkilendiğini bildirdi.

Honda, geri çağırılan araçların 1.2 milyon adedinin ABD'de, 88 bin adedinin Kanada'da ve 16 bin adedinin de Meksika'da olduğunu açıkladı.

Japon üretici, 2021 yılında aynı sorunu yaşayan binlerce aracının garanti süresini uzatmıştı. Mayıs 2017'den bu yana markaya 274 bine yakın garanti başvurusu geldiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Togg 5 yaşında
OTOMOBİL Togg 5 yaşında
Otomotiv sektöründen '6+6' düzenlemesine destek açıklaması
OTOMOBİL Sektörden '6+6' düzenlemesine destek açıklaması
Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier iflas başvurusunda bulundu
OTOMOBİL Alman otomotiv tedarikçisinden iflas başvurusu
Bakan Bolat'tan 2. el araç fiyatı açıklaması - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Bakan Bolat'tan 2. el araç fiyatı açıklaması
"Kayıt dışılığın ve fiyat artışlarının önüne geçecek"
OTOMOBİL "Kayıt dışılığın ve fiyat artışlarının önüne geçecek"
Tesla'nın yeni fabrikası nerede olacak? - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Tesla'nın yeni fabrikası nerede olacak?
Son dakika haberi: Oto satışlarında '6+6' kuralı 6 ay uzatıldı - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Oto satışlarında '6+6' kuralı 6 ay uzatıldı
Elektrikli araç batarya yatırımları tam gaz!
OTOMOBİL Bataryada dev rekabet!
İtalya'dan Pirelli'yi 'koruma' kararı
OTOMOBİL İtalya'dan Pirelli'yi 'koruma' kararı
Çinli üreticiden Türkiye'ye batarya yatırımı
OTOMOBİL Çinli marka bataryalarını Türkiye'de üretecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.