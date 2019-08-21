Otomotiv sektöründe değişen şartlara uyum sağlamak için, markalar fiyatlarını sürekli güncellemek durumunda kalıyor. Durum böyle olunca da, tüketicinin karşısına günden güne değişen fiyatlar çıkıyor.
Bu markalardan Honda'nın Civic Sedan modelinin satış fiyatı 119 bin 500 TL'den başlıyor.
|Civic Sedan
|1.6 Premium
|Düz
|Benzin
|131.500 TL
|119.500 TL
|Civic Sedan
|1.6 Elegance
|Otomatik
|Benzin
|153.725 TL
|141.725 TL
|Civic Sedan
|1.6 Executive
|Otomatik
|Benzin
|167.281 TL
|155.281 TL
|Civic Sedan
|1.5 RS
|Otomatik
|Benzin
|180.392 TL
|168.392 TL
|Civic Sedan
|1.6 Premium Eco**
|Düz
|Benzin/LPG
|139.400 TL
|127.400 TL
|Civic Sedan
|1.6 Elegance Eco
|Otomatik
|Benzin/LPG
|164.100 TL
|152.100 TL
|Civic Sedan
|1.6 Executive Eco
|Otomatik
|Benzin/LPG
|177.500 TL
|165.500 TL
|Civic Sedan
|1.6 Premium Dizel**
|Düz
|Dizel
|152.700 TL
|140.700 TL
|Civic Sedan
|1.6 Elegance Dizel
|Otomatik
|Dizel
|192.392 TL
|180.392 TL
|Civic Sedan
|1.6 Executive Dizel
|Otomatik
|Dizel
|209.280 TL
|197.280 TL
Birden çok donanım seçeneği ile bayilerde yerini alan model, hem otomatik hem de manuel şanzıman ile tercih edilebiliyor.
Civic Sedan'ın benzinli, dizel ve LPG'li motor seçenekleri bulunuyor.
Honda'nın bir diğer modeli CR-V ise 273 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
|Yeni CR-V
|1.5 Elegance Benzin
|Otomatik
|Benzin
|273.400 TL
|-
|Japonya
|Yeni CR-V
|1.5 Executive Benzin*
|Otomatik
|Benzin
|294.000 TL
|-
|Yeni CR-V
|1.5 Executive+ Benzin
|Otomatik
|Benzin
|316.600 TL
|-
|Yeni CR-V
|2.0L i-MMD Hybrid Executive+
|Otomatik
|Elektrik
|450.000 TL
PAZAR DARALDI
Döviz piyasalarındaki hareketlilik otomobillerin etiket fiyatlarını günden güne değiştiriyor. Buna Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimlerindeki değişimlerde eklenince, tüketicinin karşısına aydan aya değişen fiyatlar çıkabiliyor.
Özellikle, son bir yıldır döviz kurlarında yaşanan değişimlerin vurduğu sektör ise, ÖTV indirimlerinin de Temmuz ayından itibaren devre dışı kalması ile zor günler geçiriyor.
Bu süreçte, satışlarını artırmayı ve pazar paylarını yükseltmeyi hedefleyen markalar ise bir takım kampanyalar ile tüketicinin aklını çelmeyi hedefliyor.
Fakat, tüm çabalara rağmen, 2 yıl önce 1 milyon adet seviyelerinde olan Türkiye otomotiv pazarının, 2019 yılında 350-400 bin adete gerilemesi bekleniyor.
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