Honefoss - Baerum rakamlar

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Honefoss, 16 Eylül 2018 Pazar günü Baerum takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 10 puanlı Honefoss 14. sırada bulunuyor, Baerum 27 puana sahip ve 8. sırada. Honefoss, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Baerum son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 718 kodlu maçı oynayanlar; Honefoss galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Baerum galibiyet oranı 0.00.

Honefoss son hafta oynanan Sandnes maçında 1-0 yenildi.

Baerum ise Nest Sotra karşılaşmasında 5-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Honefoss, 13 gol attı ve 20 gol yedi.

Baerum, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Baerum, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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