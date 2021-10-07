Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, son hükümet programında iddialı hedefler koydu

AA

Lam, dün Yasama Konseyi'nde yaptığı 2 saatlik konuşmada hükümetin taslak programının detaylarını parlamento üyeleriyle paylaştı.

Mart 2022'de yapılacak liderlik seçimi öncesindeki son hükümet programında yer alan iddialı hedefler, Lam'ın yeniden aday olacağı yorumlarına yol açtı.

Lam, konuşmasına, 2019'daki hükümet karşıtı protestoların ardından yeni Ulusal Güvenlik Yasası ile Hong Kong'da güven ortamının yeniden sağlandığını vurgulayarak başladı.

Seçim sisteminde yapılan değişikliklerin ardından tamamı Çin yanlısı vekillerden oluşan konseye hitap eden Lam, "İki yıl önce bu günlerde Yasama Konseyi'ndeki toplantımız Çin karşıtı üyelerce kesilmiş ve meclis felç edilmişti. Bu girişimler Hong Kong'da devlet iktidarını yıkmak için kaos çıkarmaya kadar varmıştı. Ama bugün huzur içinde hükümet programını sunmak üzere karşınızda bulunuyorum." dedi.

Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'nın koruması ve "Hong Kong'u vatanseverlerin yönetmesi" ilkesiyle kentte hükümet otoritesinin yeniden tesis edildiğini ve "tek ülke, iki sistem" anlayışı doğrultusunda yeniden doğru yola girdiğini savundu.

Yeni dönemde Hong Kong'un küresel finans merkezi olarak rolünü geliştireceklerini ifade eden Lam, anakara ile ekonomik ve mali entegrasyonu arttırmaya yönelik düzenlemelere öncelik vereceklerini açıkladı.

- Yeni metropol bölge

Lam'ın konuşmasında en iddialı proje, kentin kuzeyinde Hong Kong ile anakaradaki Şıncın kenti arasındaki "yeni topraklar" olarak adlandırılan dağlık, bataklık alanlar ve doğa parklarından oluşan bölgede yeni bir metropol bölgesi kurulması önerisi oldu.

Tin Shui Wai, Yuen Long, Fanling ve Sheung Shui kasabalarını ve çevresindeki kırsal alanları içine alan ve 6 yeni yerleşimin daha kurulmasını öngören proje kapsamında inşa edilecek 515 bin yeni konutun kentteki iskan problemine yanıt vereceğini ifade eden Lam, bunun Hong Kong'un 20 yıllık büyümesi için itici güç olacağını vurguladı.

Kamu yönetiminde reorganizasyon kapsamında yeni düzenlemeler önerisinde bulunan Lam, Hong Kong'un 2035'e kadar elektrik üretiminde kömür kullanımına tamamen son vermeyi ve yenilenebilir kaynakların enerji üretimindeki payını yüzde 10 arttırmayı hedefleyeceğini kaydetti.

- Yeniden aday olacak yorumu

Lam'ın, hükümet programındaki uzun vadeye yayılan hedefler ortaya koyması, gelecek yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olma niyetinde olduğu şeklinde yorumlandı.

Muhalefetteki Demokrat Parti Genel Başkanı Lo Kin-hei, South China Morning Post gazetesine verdiği demeçte, programın içeriğinin Hong Kong vatandaşlarının isteklerinden çok Pekin yönetiminin planlarını yansıttığını belirterek, Lam'ın ikinci dönem aday olmak için nabız yokladığı yorumunu yaptı.

Muhalefet lideri Lo, Lam'ın Hong Kong halkını bölen bir lider olduğunu, bunun onun son hükümet programı sunuşu olmasını dilediğini ifade etti.