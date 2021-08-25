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Hong Kong'un yeni sansür yasası 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Hong Kong'da ''ulusal güvenliğe aykırı olduğu düşünülen'' filmlerin gösteriminin yasaklanması için sansür yasasının değiştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Yetkililer, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, film sansür yönetmeliğinde önerilen değişikliklerin, ulusal güvenliği tehdit ettiği düşünülen filmlere karşı daha kapsamlı ve hızlı bir sansürlemeye olanak sağlayacağını ifade etti.

Söz konusu değişiklikler kapsamında, filmlerin ulusal güvenliği tehdit eden içeriklere sahip olup olmadığının denetlenebileceğini vurgulayan yetkililer, daha önce yayına giren eski filmlerin de ulusal güvenlik gerekçesiyle sansüre maruz kalarak yayından kaldırılabileceğini kaydetti.

Guardian, bu denetlemenin aynı zamanda geçmişe yönelik filmler de dahil olmak üzere yürürlüğe girecek sertleştirilmiş bir sansür yasasını içerdiğini söyledi. Guardian, yeni yasanın şehrin yasama organı tarafından onaylanması gerektiğini aktardı.

Yetkililer, film sansür yasasını ihlal edenler olarak belirledikleri yasaklı filmleri yayınlayanların 3 yıla kadar hapis ve 128 bin 400 dolar para cezasına çarptırılabileceği bilgisini paylaştı.

HONG KONG'UN YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ GÜVENLİK YASASI

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde, 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin, ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.