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Hong Kong'da tartışmalı seçim reformu tasarısı Yasama Konseyi'nde kabul edildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde seçim sisteminde reform öngören tartışmalı yasa tasarısı, Yasama Konseyi'nde kabul edildi.

Hong Kong'da tartışmalı seçim reformu tasarısı Yasama Konseyi'nde kabul edildi
AA

BBC'nin haberine göre, Hong Kong'da Çin'in "vatansever" olmadığını düşündüğü kişilerin siyasi güç elde etmesini engellemeyi amaçladığı savunulan tartışmalı seçim reformu tasarısı Yasama Konseyi tarafından onaylandı.

Reform, Seçim Komitesi'nin adayları incelemesi ve seçmesine izin verecek. Bunun, demokratik temsili zayıflatacağı ve Pekin'in Hong Kong üzerindeki kontrolünü artıracağı ifade ediliyor.

Tasarının kısa süre sonra Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam tarafından imzalanması bekleniyor.

Seçim reformu yasası, başta ABD, AB ve İngiltere olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini çekmişti.

- Çin, Hong Kong'daki seçim sisteminde değişiklikleri onaylamıştı

Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi, 30 Mart'ta Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde seçim sistemini revize eden yasal değişiklikleri onaylamıştı.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 1. ve 2. ek maddelerinde yapılan değişiklikler, Daimi Komitenin 167 üyesinin katıldığı oturumda oy birliğiyle kabul edilmişti.

Bölgede seçim sisteminde reform yapılmasını öngören "Seçim Sisteminin Geliştirilmesi Yasa Tasarısı 2021", 14 Nisan'da Yasama Konseyine (Yasama Meclisi) sunulmuştu.

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, tasarının mayıs sonunda meclisten geçmesini umduğunu söylemişti.

- Yasama Konseyindeki değişiklikler

Değişiklerle Hong Kong'un yerel yasama organı niteliğindeki Yasama Konseyi'nde doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı azaltılmış ve Konsey'deki sandalye sayısı 70'ten 90'a çıkarılmıştı. Doğrudan seçimle belirlenen sandalye sayısı ise 35'ten 20'ye düşürülmüştü.

Hong Kong Baş Yöneticisini seçmekle görevli Seçim Komitesinin üye sayısı 1200'den 1500'e çıkarılmış, bu komitenin yasama Konseyi'nin 40 üyesini de belirlemesine karar verilmişti.

Konseyin kalan 30 üyesinin ise iş ve meslek odaları ile sektör temsilcileri tarafından seçilmesi kararlaştırılmıştı.

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Pekin yönetiminin son yıllarda Ulusal Güvenlik Yasası gibi yasal değişikliklerle bölgenin özerk yönetim yapısını aşındırdığı eleştirileri yapılıyor.

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