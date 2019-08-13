Hong Kong'daki uluslararası havalimanında uçuşlar yeniden başladı

Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda Salı günü uçuşlar yeniden başladı, ancak havalimanı yönetimi gecikmelerin yaşanacağı uyarısında bulundu.

Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific, Salı günü havalimanından kalkacak ve havalimanına inecek 200'den fazla uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

Uçuşların Pazartesi günü neden iptal edildiği henüz netlik kazanmazken, havalimanı yönetimi iptallerden göstericileri sorumlu tuttu.

Binlerce gösterici Cuma günü dünyanın en yoğun havalimanları arasındaki Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda protesto eylemi düzenlemeye başlamıştı.

Havalimanının geliş terminalini işgal eden göstericilerin eylemi barışçıl sürüyor.

Reuters haber ajansı, göstericilerin çocuğunun havalimanını terk ettiğini ve Salı sabahı havalimanında sadece yaklaşık 50 protestocunun olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, Hong Kong'daki gösterilerin ve siyasi çalkantının Asya borsalarında huzursuzluk yarattığını, Hang Seng endeksinin Salı günü yüzde 1,1 değer kaybıyla güne başladığını söylüyor.

Hong Kong lideri Carrie Lam de Salı günü yaptığı açıklamada, "özgürlük adına yapılan kanun dışı eylemlerin" hukukun üstünlüğüne zarar verdiğini ve şehrin protestoların ardından toparlanmasının uzun sürebileceğini söyledi.

Çin yönetimi protesto gösterilerini "terörizm" olarak nitelendirerek kınamıştı.

Pekin'deki Hong Kong ve Macau İlişkileri Ofisi'nin sözcüsü Yang Guang Pazartesi günü, "Protestocular son günlerde sıklıkla polise saldırmak için çok tehlikeli yöntemler kullanıyor, terörizmin filizlendiği ciddi suçlar işliyorlar" dedi.

Hong Kong'daki bazı uzmanlar, Pekin'den gelen bu açıklamanın terörle mücadele yasalarının devreye sokulabileceğine dair bir işaret olabileceğini söylüyorlar.

Buna karşın protestocular, polisin aşırı güç kullandığını, yakın mesafeden biber gazı ve plastik mermi attığını söyleyerek, bağımsız uluslararası inceleme başlatılmasını istiyorlar.

Pazar günkü protestolarda bir kadın göstericinin polis tarafından gözünden vurulduğu ve gözünü kaybettiği iddia edilmişti.

Kadın göstericinin fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı göstericiler Pazartesi günü protestolarda gözlerine bandaj takmış ve "Göze göz" sloganını kullanmıştı.

Her yıl yaklaşık 75 milyon yolcunun kullandığı Hong Kong Uluslararası Havalimanını, dünyanın en yoğun 8. havalimanı.

Gösteriler nasıl başladı?

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Her ne kadar yasa tasarısı askıya alınsa da göstericiler, "Çin'in boyunduruğuna karşı çıkmak amacıyla" gösterilerine düzenli aralıklarla devam ediyor.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hâkimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da medya özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.

Göstericiler ise tartışmalı tasarının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.

Protestocular son gelişmeler sonrası ise polisin göstericilere yönelik tutumuyla ilgili olarak bağımsız bir soruşturma açılmasını ve gözaltındaki tüm göstericileirn serbest bırakılmalarını talep ediyor.