Hong Kong polisi, Apple Daily gazetecisini tutukladı 0:00 / 0:00

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Guardian'ın aktardığı habere göre, Hong Kong’un kapanan Apple Daily gazetesinin kıdemli bir gazetecisi, şehri terk etmeye çalışırken havaalanında tutuklandı.

Yerel basının haberlerine göre, pazar gecesi tutuklanan Fung Wai-kong'un İngiltere'ye gitmek üzere ülkeden ayrıldığı aktarıldı.

Hong Kong polisi yaptığı açıklamada tutuklamanın gerekçesini, 57 yaşındaki gazetecinin ulusal güvenliği tehlikeye atmak için ‘‘yabancı ülkeler veya yabancı güçlerle iş birliği için komplo kurmak’’ olduğunu söyledi.

57 yaşındaki adam gözaltına alınırken yetkililer soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

2,3 milyon dolarlık mal varlığı ve faaliyetleri dondurulan gazete son baskısını geçen hafta yapmıştı.

Hong Kong Gazeteciler Derneği (HKJA),tutuklamaya ilişkin açıklama yaptı. Gazetecilerin hedef alınmasını kınayan dernek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "HKJA, ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün Hong Kong'un temel değerleri olduğunu yineler. Aydınların yazılarına bile müsamaha gösterilemezse, Hong Kong'un uluslararası bir şehir olarak görülmesi zor olacaktır.” açıklamalarında bulunuldu.

Tutuklanan gazetecinin Fung Wai-kong olduğu Hong Kong yerel basını doğrulanırken Reuters gazetecinin Fung Wai-kong olduğunu henüz doğrulayamadığını bildirdi.