Hong Kong polisi, Apple Daily gazetecisini tutukladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDiğer
ABONE OL

Hong Kong polisi, üst düzey Apple Daily gazetecisini havalimanında tutukladı

İki hafta içinde tutuklanan Apple Daily bünyesindeki yedinci gazeteciden biri olan Fung Wai-kong, şehirden ayrılmaya çalışırken havalimanında tutuklandı.

Hong Kong polisi, üst düzey Apple Daily gazetecisini havalimanında tutukladı
Hong Kong polisi, Apple Daily gazetecisini tutukladı
0:00 / 0:00
Reuters / HABERTURK.COM

Guardian'ın aktardığı habere göre, Hong Kong’un kapanan Apple Daily gazetesinin kıdemli bir gazetecisi, şehri terk etmeye çalışırken havaalanında tutuklandı.

Yerel basının haberlerine göre, pazar gecesi tutuklanan Fung Wai-kong'un İngiltere'ye gitmek üzere ülkeden ayrıldığı aktarıldı.

Hong Kong polisi yaptığı açıklamada tutuklamanın gerekçesini, 57 yaşındaki gazetecinin ulusal güvenliği tehlikeye atmak için ‘‘yabancı ülkeler veya yabancı güçlerle iş birliği için komplo kurmak’’ olduğunu söyledi.

57 yaşındaki adam gözaltına alınırken yetkililer soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

2,3 milyon dolarlık mal varlığı ve faaliyetleri dondurulan gazete son baskısını geçen hafta yapmıştı.

Hong Kong Gazeteciler Derneği (HKJA),tutuklamaya ilişkin açıklama yaptı. Gazetecilerin hedef alınmasını kınayan dernek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "HKJA, ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün Hong Kong'un temel değerleri olduğunu yineler. Aydınların yazılarına bile müsamaha gösterilemezse, Hong Kong'un uluslararası bir şehir olarak görülmesi zor olacaktır.” açıklamalarında bulunuldu.

Tutuklanan gazetecinin Fung Wai-kong olduğu Hong Kong yerel basını doğrulanırken Reuters gazetecinin Fung Wai-kong olduğunu henüz doğrulayamadığını bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ERİDİ SIZDI... Son dakika: Halk endişeli! Kim Jong-Un neden zayıfladı?
DÜNYAKuzey Kore'de halk endişeli!
SON DAKİKA: ABD, Suriye ve Irak'ta İran destekli grupları vurdu
DÜNYAABD, Irak ve Suriye'deki hedefleri vurdu
Kanada’da sıcaklık rekoru kırıldı: Son 84 yılın en sıcak yazı
DÜNYAKanada’da son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Irak'ta bir elektrik santraline katyuşa füzesi atıldı
DÜNYAIrak'ta elektrik santraline füzeli saldırı
Nijerya'da silahlı çetelerin kampı imha edildi
DÜNYANijerya'da silahlı çetelerin kampı imha edildi
SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerin sızma girişimini engelledi
DÜNYASuriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin sızma girişimi ...
Fransa'da silah kaçakçılığına bulaşmış asker skandalı
DÜNYAFransa'da silah kaçakçılığına bulaşmış asker skandalı
Rus paralı askerlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde suç işlediği iddiaları BM raporuna yansıdı
DÜNYARus paralı askerleriyle ilgili çarpıcı iddialar BM ...
Güney Afrika Cumhuriyeti Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini yükseltti
DÜNYAGüney Afrika, Kovid-19 tedbirlerinin seviyesini ...
Filistin Halk Partisi hükümetten çekildi, Abbas'ı istifaya çağırdı
DÜNYAFilistin Halk Partisi hükümetten çekildi