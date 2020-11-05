Hong Kong, Ulusal Güvenlik Yasası ihlallerinin iletilmesi için ihbar hattı kurdu

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BBC’nin haberine göre, Hong Kong polisi, vatandaşların Ulusal Güvenlik Yasası ihlallerini iletmesi amacıyla fotoğraf, ses ve video gönderebilecekleri bir ihbar hattı oluşturdu.

Hong Kong polisi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, vatandaşların kişisel bilgilerini paylaşmadan ihbar hattına "ulusal güvenlik" sorunlarını iletebileceğini belirtti.

İnsan hakları örgütleri, ihbar hattının karşıt siyasi görüşleri olanların birbirini şikayet ettiği bir platforma dönüşebileceğini belirterek endişelerini dile getirdi.

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.