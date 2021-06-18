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Hong Konglular Apple Daily gazetesine destek verdi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Şehirdeki haber stantlarında kuyruğa giren Hong Konglular, Apple Daily gazetesinin son sayısını satın aldılar, bazıları ise birden fazla kopya satın aldı.

Gazetenin 80 bin olan tirajı, polis operasyonundan sonra yarım milyona ulaştı. Gazetenin son sayısındaki manşette, polis baskınına yer verildi.

Guardian’dan Helen Davidson’un aktardığı habere göre bir haber standının sahibi, Agence France-Press’e (AFP) normalde 60 adet Apple Daily sattığını ancak cuma günü sabahtan önce 1800 adet sattığını ifade etti.

Gazeteye, Hong Kong ve Çin’e karşı 30’dan fazla yazının, uluslararası yaptırımlarla ilişkili çağrıda bulunma gerekçesi ve ulusal güvenlik yasasının ihlali kapsamında baskın düzenlendi ve 5 kişi tutuklandı.

Ancak tartışmalı ulusal güvenlik yasası, insan hakları grupları ve medya kuruluşları tarafından eleştiriliyor. Yasanın, sert eleştirileri ve muhalif grupları sıkı bir şekilde bastırmakla alakalı olduğu ve kavram alanının genişletildiğine dikkat çekiliyor. Tutuklanan gazeteciler ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

Pekin yönetimi ise uluslararası alanda destek gören gazeteye, iç işlerine müdahale etmekle suçluyor ve gerçeklerin ve kanıtların açık olduğunu bildiriliyor. Peki yönetimi, baskının basın özgürlüğü ile alakalı olmadığını vurguluyor.

Gazeteye destek vererek birden fazla kopya alan ve Guardian’a konuşan bir kadın, ‘‘Mükemmel bir medya yok, ancak Hong Kong'da benzersiz bir ses. Beğenmeyebilirsin ama bence onların seslerine sahip olmalarına ve hayatta kalmalarına izin vermelisin bu önemli.’’ ifadesine yer verdi.