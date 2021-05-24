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Hong Kong’ta işsiz gençler sanal falcılık sektörüne yöneliyor

Hong Kong’ta gençler arasında sanal falcılık sektörü büyüyor. Asya’da yüzyıllara dayanan falcılık kültürü yüz yüze görüşmelerden çevrim içi platformlara taşındı.

Hong Kong’ta işsiz gençler sanal falcılık sektörüne yöneliyor
Hong Kong’ta çevrim içi falcılık patlaması
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NBC’nin aktardığı Salina Li ve Adela Suliman'ın özel haberinde, Çin'in özel yönetiminde olan Hong Kong’ta ülkedeki işsiz gençlerin sanal falcılık sektörüne yöneldiği belirtiliyor.

Hong Kong'ta 26 yaşındaki Cheng, sanal falcılık girişimi 9 ila 25 ABD doları arasında değişen ücretlerle dijital yerliler dediğimiz kitleye hizmet ediyor.

Cheng, her tarot kartı okumasından önce 45 dakika meditasyon yapıyor. Müşteriler çevrim içi ödemesini gerçekleştirdikten sonra kartları karıştıran Cheng, yorumunu Instagram üzerinden fotoğrafla gönderiyor. Daha sonra da kartları analiz ederek soruları yanıtlıyor.

Pandemiyle işini kaybeden 26 yaşındaki Budist genç Cheng, ülkede kariyerini falcılığa yönlendirmek isteyen yüzde 80’lik dilimden sadece birini oluşturuyor.

Hong Kong’ta pandemiyle birlikte, 2004’ten bu yana son yılların en büyük işsizlik oranı yaşandı. Verilere göre, ülkede işsizlik oranı ülkede 7,2 yüzdeyle belirtiliyor.

FALCILIK KÜLTÜRÜ

Yazılı kayıtlar, falcılığın tarihsel olarak Hong Kong, Tayvan ve Çin’de MÖ 1600-1046 yılları arasına kadar dayandığını belirtiyor.

MÖ 1600 - MÖ 1027 yılları arasında hüküm süren Shang Hanedanı için Kehanet Kemiği, hayvan kemiklerini geleceği tahmin etmek için kullanılıyordu.Kehanet Kemiği, Çin'in Shang Hanedanı için günlük yaşamın önemli bir parçasıydı.

Asya'da falcılık kozmik ilkelere ve Yi Jing'in içinde metafizik ve mistik unsurlar bulunan Değişiklikler Kitabı'na dayandırılıyor.

ÇKP FALCILIĞI KARŞI

Çin'de falcılık iktidardaki Komünist Parti tarafından batıl inanç olarak nitelendiriliyor. Birçok falcının ülkede eğitim kampları olarak adlandırılan bölgeye eski Çin Devlet Başkanı Mao Zedong tarafından gönderildiği biliniyor.

Ülkede falcılığa karşı atılan adımlarsa falcılığı daha çok yer altına ve belli mahallere yöneltiyor. Tüm bu faktörler geleneksel falcılığın sanal falcılığa taşımayı daha kolaylaştırıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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