Honka - PS Kemi rakamlar

Finlandiya Veikkausliiga maçında Honka ile PS Kemi, 17 Eylül 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. 44 puanlı Honka 4. sırada bulunuyor, PS Kemi 18 puana sahip ve 12. sırada. Honka, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. PS Kemi son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 786 kodlu maçı oynayanlar; Honka galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, PS Kemi galibiyet oranı 0.00.

Honka son hafta oynanan Ilves maçında 0-1 kazandı.

PS Kemi ise RoPS karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Honka, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 12 gol yedi.

PS Kemi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. PS Kemi, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 28 kez topu kendi kalesinde gördü.

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