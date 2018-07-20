Honka - TPS Turku maç önü

Finlandiya Veikkausliiga maçında Honka ile TPS Turku, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Honka 30 puanla 3. sırada, TPS Turku 16 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Honka, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. TPS Turku, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 220 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Honka kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.40, TPS Turku sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Honka önceki hafta TPS Turku mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

TPS Turku ise Honka karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Honka, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Honka, kendi sahasında 16 gol attı, 10 gol yedi.

TPS Turku ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. TPS Turku, 9 gol atarken 19 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ