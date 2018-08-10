Honka - TPS Turku maçı heyecanı

Finlandiya Veikkausliiga maçında Honka ile TPS Turku, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 34 puanlı Honka 4. sırada bulunuyor, TPS Turku 16 puana sahip ve 11. sırada. Honka, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. TPS Turku, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 367 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Honka kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, TPS Turku sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Honka son haftadaki Ilves müsabasında 3-3 berabere kaldı.

TPS Turku, KuPS Kuopio karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Honka, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 12 gol yedi.

TPS Turku, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. TPS Turku, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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