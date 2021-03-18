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Honor giyilebilir ürünleri hayatı kolaylaştırmayı sürdürüyor

Sağlık ve spor takibi gibi özelliklerinin yanında akıllı yetenekleriyle de ön plana çıkan Honor akıllı giyilebilir ürünleri, aktif bir yaşamın kapılarını açarken günlük asistan olarak da görev alıyor.

Honor giyilebilir ürünleri hayatı kolaylaştırmayı sürdürüyor
AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor, aralarında Honor Watch GS Pro, Honor MagicWatch 2 ve Honor Band 5'in de yer aldığı akıllı giyilebilir ürünleriyle günün yoğun temposuna ayak uydurmak isteyenlerin en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor.

Şehirli maceracılara hem günlük hayatlarında hem de doğada birçok öne çıkan özellik sunan Honor Watch GS Pro, kapsamlı sağlık ve spor takibi sağlayan Honor MagicWatch 2, hafif yapısı ve canlı ekranıyla rahat kullanım sağlayan Honor Band 5, farklı kategorilerde akıllı giyilebilir ürünleri kullananların öncelikli tercihi oluyor.

- Doğanın sesine Honor Watch GS Pro ile kulak verin

25 güne kadar pil ömrüyle ayda bir şarj edilen, 14 farklı askeri testten geçerek dayanıklılığı onaylanan ve "Rotadan Dönüş" gibi birbirinden farklı özelliklere sahip olan Honor Watch GS Pro akıllı saat, hem doğada hem şehirde hayatı kolaylaştırıyor. 100'den fazla farklı spor takibi, kalp ritmi takibi, SpO2 takibi, uyku ve stres takibi gibi sağlık konusunda kapsamlı yetenekleri de bulunan Watch GS Pro, gelen aramaları cevaplayabilme, müzik kontrolü, uzaktan deklanşör gibi özelliklerle de günlük yardımcı haline dönüşüyor. Akıllı saat, 3 farklı renk seçeneği ve uygulama üzerinden indirilebilen onlarca farklı saat görünümüyle tarza uyum sağlıyor.

Honor MagicWatch 2 akıllı saat, 100'den fazla egzersiz modu, kalp ritim takibi, SpO2 takibi, uyku ve stres takibi özelliklerini bir arada sunuyor. Sağlık ve spor özelliklerinin yanında Bluetooth bağlantısı sayesinde gelen aramaları cevaplama, bildirimleri görüntüleme, dahili depolama alanına yüklenen müzikleri dinleme, telefonu bulma, uzaktan deklanşör ve hava durumu gibi farklı yetenekleriyle de günlük hayatı kolaylaştırıyor.

14 güne kadar pil ömrü sunan Honor MagicWatch 2, farklı kayış ve boyut seçenekleriyle de tarza uyum sağlıyor.

- Dinamik bir yaşam için Honor Band 5

14 güne kadar pil ömrü sunan Honor Band 5 akıllı bileklik, canlı AMOLED dokunmatik ekranında sunduğu şık saat görünümleriyle gün ışığında bile net görüntü sunuyor. 7/24 kalp ritim takibi, SpO2 kandaki oksijen takibi, uyku takibi gibi sağlık özelliklerinin yanında 10'a yakın egzersiz takibi de sağlıyor. 50 metreye kadar suya dayanıklı olan Honor Band 5, dört farklı yüzme stilini algılayarak yüzme hızını, mesafeyi, kaloriyi ve SWOLF skorunu kaydediyor.

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