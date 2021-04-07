Honor Watch GS Pro'dan nefes egzersizleri özelliği

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Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Honor, akıllı saati Honor Watch GS Pro'nun farklı özellikleriyle günlük hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. Watch GS Pro'nun stres takibi özelliği, çağın yoğun temposuna ayak uydurmayı kolaylaştırırken, nefes egzersizleriyle de stres seviyesini düzenlemeye yardımcı oluyor. Akıllı saat, 3 dakikaya kadar 3 farklı hız seviyesinde nefes egzersizleri sunuyor. Böylece kullanıcılar, nerede olurlarsa olsunlar bileklerinden hızlıca egzersizlere erişebiliyor.

Verilen bilgiye göre, nefes egzersizlerinin stresi azaltmak için çeşitli faydaları bulunuyor. Derin ve düzenli nefes almayı teşvik eden nefes egzersizleri, hayat kalitesini artırıyor. Diyafram kullanarak derin nefes alıp vermek, akciğerlerin en alt kısmına oksijenli havanın ulaşmasını sağlıyor. Bu sayede de kalbin yeterli oksijeni pompalamak için hızlı atması gerekmiyor. Bu da kişilerin daha az yorulmasını ve daha enerjik hissetmesini sağlıyor. Derin nefes alıp vermenin bir diğer faydası da kalp kasının doğru ritimde kasılmasını sağlamak. Kalp ritminin düzenlenmesi, tansiyon problemi yaşayanlar için rahatlatıcı bir etki oluşturuyor.

Honor Watch GS Pro'nun nefes egzersizleriyle doğru nefes alıp verme alışkanlığı kazananlar, zaman içerisinde uyku düzenlerinde iyileşme de yaşıyor. Özellikle uykudan önce yapılacak 3-5 dakikalık bir nefes egzersizi seansı, uyku kalitesini artırmaya ve bu sayede çok daha dinç uyanmaya yardımcı oluyor. Nefes egzersizleri, anksiyetenin azalmasına imkan sağlarken, odaklanmayı kolaylaştırabiliyor. Bu sayede işte ve günlük yaşamda çok daha verimli olmak mümkün.