AA

Hitit Üniversitesince (HİTÜ) Çorum Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen "Uluslararası Horasan'dan Anadolu'ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi Sempozyumu" başladı.

Prof. Dr. Saraç, telekonferansla katıldığı sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Elvan Çelebi'nin Türk tarih ve kültürü açısından son derece önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Elvan Çelebi'nin babası Aşık Paşa hakkında bilimsel çalışmalar yaptığını belirten Saraç, "Elvan Çelebi, tıpkı babası Aşık Paşa gibi kalem erbabıdır. Kaleme aldığı yaklaşık 2 bin beyitlik 'Menakıbü'l-kudsiyye' adlı eseri, Türk kültür hayatında menkıbe türünün ilk örneği olarak görülüyor. Bu eser mensubu olduğu sülale bakımından gerçekten ulvi bilgiler sunuyor." diye konuştu.

Elvan Çelebi'nin mensubu olduğu ailenin Anadolu'ya uzun yıllar tesir etmiş bir aile olduğuna işaret eden Saraç, "Elvan Çelebi'nin babası, Anadolu Türk tasavvuf hayatının ünlü simalarından Aşık Paşa, dedesi Karamanoğulları Beyliği’nin kuruluşuna adı karışan Muhlis Paşa, büyük dedesi, Babai isyanı diye bilinen dini-sosyal hareketin başı olan Baba İlyas'tır. Anadolu'da Türk kültür hayatının tarih, tasavvuf, edebiyat başta olmak üzere birçok alanda hizmeti geçmiş kişilerdir." ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise yerel yönetimlerin günlük işlerinin yanında kültürel mirası korumak ve milli kimliği inşa eden değerleri gündeme getirmek için çabaladıklarını söyledi.

Sempozyumun Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi iş birliğinde organize edildiğini anlatan Çiftçi, "9 ülkeden 53 kurum ve kuruluştan 100 bilim insanı ve araştırmacının 91 bildiri sunacağını sempozyumla ilimizin ve Elvan Çelebi'nin inanç turizmi açısından hak ettiği yeri almasında önemli bir adım atılmış olacak." dedi.

Çorum'un Mecitözü ilçesindeki Elvan Çelebi türbesinde Valilik tarafından çevre düzenlemesi çalışması başlatıldığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"2019 yılında 14 bin metrekare alanı kapsayan proje hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da onayladığı proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca desteklenmeye değer bulundu. Yaklaşık 1 milyon liralık harcamayla aralık ayı içerisinde tamamlamayı planladığımız projeyle Elvan Çelebi Külliyesi'nin inanç turizmi açısından cazibe merkezi olmasını arzuluyoruz."

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Öztürk de konuşmalarında, Çorum'da kabri bulunan Elvan Çelebi ve ailesinin Anadolu tarihi açısından önemini ortaya koymak adına sempozyuma katkı sunduklarını aktardı.

Sempozyum, açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak'ın "Baba İlyas'tan Elvan Çelebi'ye ailenin dönemin siyasi, dini, sosyal ve kültürel yaşamı üzerindeki etkileri" sunumuyla devam etti.

Sempozyum, 4 Ekim'de sona erecek.