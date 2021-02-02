Horoz dövüştürdüğü iddia edilen 2 kişiye para cezası uygulandı

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Hazimoğlu Mahallesi'nde iki katlı evde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda kafes ve kafes içerisinde 2 horoz buldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından, M. A. ve İ. B'ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 2 horoz için 12 bin lira ceza kesildi.Adresteki 14 kişiye ise salgın tedbirlerini ihlalden para cezası uygulandı.Yaralı haldeki horozlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Av Koruma memurlarına teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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