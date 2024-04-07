Horoz dövüşüne rekor ceza

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Adrese yapılan baskında horoz dövüşünü organize eden 2 kişi, 1 site güvenlik personeli ile Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'tan horoz getirdiği belirlenen toplam 17 kişi ayrıca adreste kumar oynadığı tespit edilen toplam 41 kişi gözaltına alındı.

Olay yerinde bahislerin yazıldığı kayıt defteri, dövüşecek horozların sikletini ölçmek için kullanılan terazi, 36 adet sahipli horoz ele geçirildi.