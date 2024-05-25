Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Horoz Lojistik halka arzını onayladı. Halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak belirlenen şirket payların yüzde 27,18'ini halka açıyor. Horoz Lojistik halka arzında toplamda 24,6 milyon adet lot bireysele eşit olarak dağıtılacak. Peki, "Horoz Lojistik halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Horoz Lojistik hisse fiyatı ne kadar?" İşte Horoz Lojistik talep toplama tarihleri...