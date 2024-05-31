Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Horoz Lojistik talep toplamada son gün! Horoz Lojistik kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar, ne zaman işlem görecek?

        Horoz Lojistik halka arzında son gün: Horoz Lojistik halka arz detayları

        'HOROZ' koduyla BIST'te işlem görmeye hazırlanan Horoz Lojistik'in talep toplama süresi 31 Mayıs'ta tamamlanıyor. 1.3 milyar TL halka arz büyüklüğü olan firma, 20 milyonu aşkın hisse dağıtacak. İşte, Horoz Lojistik halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri halka arz oluyor. 29 Mayıs'ta başlayan talep toplama süreci bugün saat 17.00 itibarıyla bitiyor. 20 milyon 500 bin lot dağıtacak firma halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 40 ile 45'ini işletme sermayesi için kullanacak. İşte, Horoz Lojistik halka arz detayları...

        2

        HOROZ LOJİSTİK TALEP TOPLAMA TARİHİ BUHÜN BİTİYOR!

        Horoz Lojistik halka arz kapsamında 29-30-31 Mayıs tarihinde arasında saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

        3

        HOROZ LOJİSTİK HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Horoz Lojistik 55 TL hisse fiyatıyla halka arz edilecek.

        4

        HOROZ LOJİSTİK KAÇ LOT VERİR?

        Firma toplamda 20.500.000 lot dağıtımı yapacak;

        1.500.000 Katılımcı - 10 Lot (550₺)

        2.000.000 Katılımcı - 7 Lot (385₺)

        2.500.000 Katılımcı - 6 Lot (330₺)

        3.000.000 Katılımcı - 5 Lot (275₺)

        3.500.000 Katılımcı - 4 Lot (220₺)

        5

        HOROZ LOJİSTİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Horoz Lojistik katılım endeksine ve T1-72 bakiyesine uygun değildir.

        6

        HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ GELİRLERİNİ NEREDE KULLANACAK?

        Yüzde 10 ile 15’ini elektrikli araç satın alımında,

        Yüzde10 ile 15’ini Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumunda,

        Yüzde 20 ile 25’ini e-Ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesinde,

        Yüzde 5 ile 10’unu depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesinde,

        Yüzde 40 ile 45’ini İşletme sermayesinde kullanacak.

        Yiğit Akü halka arzında son gün!
        Yiğit Akü halka arzında son gün!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Kadınlar dikkat! Polise, "Git" dedi hayatını kaybetti!
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Özel öğretim derneklerinden öğretmenler için zam açıklaması
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması!
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        ABD tarihinde ilk kez: Eski başkan suçlu bulundu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 çocuk babasına otomobilde kurşun yağmuru!
        2 çocuk babasına otomobilde kurşun yağmuru!
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        'Tüm gözler Refah'ta' sloganı: 50 milyona yakın kişinin paylaştığı görsel nasıl ortaya çıktı?
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Eşiyle kızını öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Gök gürültülü sağanak yağmur var
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Dünyanın en sıcak ülkeleri: Hiç kar yağmıyor!
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları
        Termometreler 52,3'ü gösterdi! En az 15 kişi öldü
        Termometreler 52,3'ü gösterdi! En az 15 kişi öldü
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı