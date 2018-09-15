Horsens - AGF Aarhus maçı heyecanı

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Horsens, 16 Eylül 2018 Pazar günü AGF Aarhus takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. 10 puanlı Horsens 8. sırada bulunuyor, AGF Aarhus 12 puana sahip ve 6. sırada. Horsens, son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. AGF Aarhus, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 592 kodlu maçı oynayanlar; Horsens galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 3.10, AGF Aarhus galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Horsens önceki hafta Lyngby mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

AGF Aarhus ise Aalborg maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Horsens, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

AGF Aarhus, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. AGF Aarhus, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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