Horsens - FC Nordsjaelland maçı ne zaman?

Danimarka Süperlig maçında Horsens ile FC Nordsjaelland, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 19 puanlı Horsens 5. sırada bulunuyor, FC Nordsjaelland 15 puana sahip ve 9. sırada. Horsens, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. FC Nordsjaelland, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 294 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Horsens kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.20, FC Nordsjaelland sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Horsens önceki hafta Midtjylland mücadelesinde 1-0 yenildi.

FC Nordsjaelland, FC Copenhagen karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Horsens, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Horsens, kendi sahasında 7 gol attı, 7 gol yedi.

FC Nordsjaelland, dış sahada 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Nordsjaelland 4 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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