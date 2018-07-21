Horsens - Randers FC karşılaşma önü

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. Horsens, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Randers FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. Ev sahibi Horsens, son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Randers FC son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 349 kodlu maçı oynayanlar; Horsens galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.90, Randers FC galibiyet oranı 2.90. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Horsens son hafta oynanan Lyngby maçında 1-1 berabere kaldı.

Randers FC ise Odense maçında 4-1 kazandı.

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