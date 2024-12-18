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        Haberler Gündem Güncel Horsunlu'da cenaze hizmetleri kursu açılacak | Son dakika haberleri

        Horsunlu'da kadınlar için cenaze hizmetleri kursu açılacak

        Aydın'ın Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi'nde gönüllü kadınlar için cenaze hizmetleri kursu açılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:56 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:56
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        Horsunlu'da cenaze hizmetleri kursu açılacak
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, cenaze yıkama ve kefenleme işlerini öğrenmek isteyen gönüllü kadınlar için "Cenaze Hizmetleri Kursu" düzenleyecek.

        Kursa katılmak isteyenlerin 0256 371 42 20 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri veya e-Devlet ve e-Yaygın (Yaygın Eğitim Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.

        Kurs, bölgedeki gönüllülerin cenaze hizmetleri konusunda daha yetkin hale gelmesini sağlarken, aynı zamanda yerel halkın ihtiyaç duyduğu desteği de sunmayı hedefliyor.

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