Antalya'da denizde oluşan hortum görenlere hem heyecanlı anlar yaşattı
Antalya'nın Serik ilçesinde denizde oluşum hortum görenlere hem heyecanlı hem korkulu anlar yaşattı
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum kentin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından görüntülendi.
GÖZDEN KAYBOLDU
İlçenin batısında yer yer etkili olan yağış sırasında Payallar ve Türkler mahalleleri açıklarında denizde hortum oluştuğu görüldü. Hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirip, gözden kayboldu.
VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kentin farklı noktalarından görülen hortum vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydedildi.
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