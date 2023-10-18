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        Haberler Gündem HORTUM PANİĞİ! Antalya'da denizde oluşan hortum görenlere hem korku hem heyecanlı anlar yaşattı

        Antalya'da denizde oluşan hortum görenlere hem heyecanlı anlar yaşattı

        Antalya'nın Serik ilçesinde denizde oluşum hortum görenlere hem heyecanlı hem korkulu anlar yaşattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 20:23 Güncelleme: 18.10.2023 - 20:48
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        Antalya'da hortum paniği
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum kentin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        GÖZDEN KAYBOLDU

        İlçenin batısında yer yer etkili olan yağış sırasında Payallar ve Türkler mahalleleri açıklarında denizde hortum oluştuğu görüldü. Hortum karaya ulaşmadan etkisini yitirip, gözden kayboldu.

        VATANDAŞLAR TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Kentin farklı noktalarından görülen hortum vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kaydedildi.

        Haberin görselleri İHA tarafında servis edilmiştir

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        #Antalya
        #Serik hortum
        #haberler
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