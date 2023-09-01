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        Haberler Gündem Eylül sözleri 2023: En güzel, resimli, kısa, uzun, yeni Eylül ayı sözleri ve mesajları indir

        En güzel Eylül ayı sözleri ve mesajları 2023: Hoş geldin eylül!

        Sonbaharı temsil eden eylül ayının gelişiyle en güzel, yeni, resimli, kısa ve uzun seçenekleri ile 2023 eylül ayı mesajları ve sözleri gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarında paylaşmak ve yakınlarına göndermek isteyenler için en özel mesajları haberimizde paylaştık. İşte 2023 Hoş geldin eylül mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:44
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        Eylül ayı sözleri ve mesajları... Eylül ayına gelmemiz ile birlikte sonbahar mevsiminin hissettirdiği duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için güzel eylül sözlerini ve mesajlarını haberimizde derledik. Birçok sanatçıya ilham veren eylül ayı gerek şiirlerle gerek şarkılarla gündeme gelmiştir. İşte 2023'ün en iyi ve en güzel eylül ayı sözleri...

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        Eylül! Öyle bir ay ki, geçen her güzel günü için ona minnettar olmak gerekir. Eylül, esef ve özlem ayıdır, içine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için, insan o güzel havaların, devamlı yazın artık geçtiğini anlayıp üzülür, özlem çeker. (Mehmet Rauf)

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        Bugün eylül’ün hazanı, sararan hayatlar arasından sıyrılıp geldi. Sen bana hüzün ben sana mutluluk nerde kaldı sonbaharda gelecek mutluluk.

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        Ben sadece gökyüzüne bakarak eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü eylül ayında yıldızlar bir bir başka parlar.

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        Eylül'dür ya; yaprak her tuttuğu daldan önce kurur, sonra düşer. İnsandır ya; o da her güvendiği daldan önce kırılır, sonra düşer…

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        Ayrılıkların, aşktan büyük yaşandığı, koca bir ömürdür eylül. Yağmurdur, hüzündür, kimse bilmesin isterim, eylül, Piraye’dir. (Nazım Hikmet Ran)

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        İnsan kanına bulanmış güneş, dağların ardından batarken eylül ayının kan kırmızısı parlak ayı darıların üstünden doğmaya başlamış. (Mo Yan)

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        Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde. (Atilla İlhan)

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        Hüzünlerin düğünüdür eylül, asildir, gururludur. Acılarını kendine saklar, onurludur. (Canan Tan)

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        En güzel hikayeyi kendisine anlatacak bir eylül kalmış gibi, en ağır hikayeyi dinlemek eylül'ün sırtına kalmış gibi. (Nazan Bekiroğlu)

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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