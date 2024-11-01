Hoşgeldin Kasım mesajları ve sözleri 2024: En güzel, uzun ve kısa Kasım ayı mesajları ve sözleri
Sonbaharın son ayı, kış mevsiminin habercisi Kasım nihayet geldi çattı. Kasım ayının gelişiyle birlikte Kasım ayı ile ilgili duygusal ve anlamlı sözler araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesaplarında Kasım ayına özel sözler paylaşmak isteyen vatandaşlar için en güzel, anlamlı, duygusal, uzun ve kısa Kasım ayı sözleri ve mesajları seçeneklerini haberimizde derledik. İşte duygusal, anlamlı, kısa, uzun en güzel Hoşgeldin Kasım mesajları ve sözleri…
Sonbaharın son ayı olan Kasım ayı kış mevsiminin yaklaştığının da habercisidir. Bu ay, tarih boyunca edebiyatçılara, şairlere, sanatçılara ilham olmuştur. Kasım ayının gelişinin hissettirdiği duyguları dile getirmek isteyenler, Hoşgeldin Kasım mesajları ve sözleri 2024 araştırmasına çıktı. Biz de haberturk.com.tr olarak sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, duygusal, uzun ve kısa Kasım ayı sözleri ve mesajları seçeneklerini derledik. İşte, farklı, yeni, duygusal, en güzel Kasım ayı ile ilgili sözler ve mesajlar…
2024 KASIM AYI SÖZLERİ VE MESAJLARI
Belki unuturuz onu, tüm kasımdan kalma çiçekler gibi…
Oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor, usul usul... Adım sonbahar... - Atilla İlhan
Sonbaharda gelen rüzgarlar sevgiyi bize getirir.
Kasım sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.
Sen gidersen ansızın sonbahar olurum, yağmurlar dökülür yanaklarıma.
Kasımın son mısralarındayız, günlerden ne bilmiyorum; ama ben bugün de seviyorum seni. (Cemal Süreya)
Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.
Kasım'da sevginin en saf halini yaşar sevgililer.
Kasımda aşk başkadır.
Herkes Eylül'de geldi sen Kasım'da gel. Varsın geç olsun ama sev beni...
Kasım'da açan çiçektir aşk.
Kasım ayı; Her şeyin renk değiştirip öleceği nazlı, serin mevsim.
Nisan ayında yeşeren yapraklar Ekim ayında sararıp, Kasım ayında dökülüyor. Kasımda aşk gerçektir İrfan...
Yine aylardan kasım. Sanki sende kaldı bir yanım.
HOŞGELDİN KASIM MESAJLARI VE SÖZLERİ
Sonbaharın en hüzünlü ve en güzel ayı olan Kasım'dayız. Umarım hüznü değil güzelliği sizi sarar.
Kasım, içimizdeki hüzünle barış yapmamızı sağlayan bir aydır. O barışı sevin.
Yapraklar düşerken, Kasım ayı bize yeni başlangıçların mümkün olduğunu hatırlatır. Belki de şimdi yeni bir başlangıç yapma zamanıdır.
Kasım'ın soğuk rüzgarları, kalbimizdeki sıcak anıları canlandırır. O sıcak anılar her zaman yanınızda olsun.
Kasım ayı; Her şeyin renk değiştirip öleceği nazlı, serin mevsim.
Kasım ayı, yılın bu zamanında doğanın bize sunduğu eşsiz güzellikleri keşfetme fırsatı verir. Yaprakların sararıp kızarması ve sonunda yere düşmesi, bizlere değişim ve yenilenmenin kaçınılmaz olduğunu hatırlatır. Bu ay, içsel dünyamıza dönüp huzur bulmamız için bize zaman tanır.
Kasım'ın hüznü, sonbaharın güzelliğiyle buluşur ve içimizdeki derin duyguları yansıtır. Her düşen yaprak, bir öğrenme deneyimi sunar ve her yeni başlangıç, yaşamın sonsuz döngüsünün bir parçasıdır.
Kasım, teşekkür etme ayıdır. Hayatın küçük zevklerini ve sevdiklerimizi daha derinden takdir etmek için bir hatırlatıcıdır. Aileleri bir araya getirir ve minnettarlık duygularını kutlar.
Sonbaharda gelen rüzgarlar sevgiyi bize getirir.
Kasım sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.
Puslu ve eski bir Kasım sabahıydı. Pusluydu... Ya göz gözü görmüyordu, ya da göz sahipleri görüşmekten yorulmuşlardı... (Can Bonomo)
Kasım veda ayıdır. Geçmişe veda, geride kalan tüm mevsimlere elveda. Mevsimsizdir. İçinde yaz da vardır, bahar da… Oysa sonbahar ayıdır. Kafaları karıştırmakta o yüzden ustadır… (Mine Söğüt)
Bu işler böyleydi işte... İnsan bir kasım gecesi kaldırımın üstünde kalıveriyordu.