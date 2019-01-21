1995 yılında Windows Live Hotmail adıyla Microsoft tarafından geliştirilen ücretsiz e-posta sağlayıcısı olan Hotmail sistemi ile kullanıcılar posta alımı ve gönderimi yapabilmektedir. Tarayıcı üzerinden kullanılabilen sistem 2013 yılında ise Outlook ile birleştirilmiştir. Ürün son derece güvenli bir yazılıma sahiptir. Sadeliği ile kullanıcılarının kolay bir şekilde hotmail kaydol işlemlerini gerçekleştirmesine olanak sağlanmaktadır. Kullanışlı ve özellikle ücretsiz olması kısa zaman içerisinde çok sayıda kullanıcının tercih etmesine neden olmuştur. 5GB ücretsiz depolama alanı sayesinde yazışmalar güvenli bir şekilde kayıt altına alınabilir. hotmail aç işlemlerini başarı ile tamamlayan kullanıcılar yine sistemin getirdiği özellikler sayesinde mail hesaplarını istedikleri gibi yönetebilmektedir. Tarayıcı üzerinden kullanılabilen ilk posta sistemi olarak devreye giren sistemin ismi HTML dosya ismini çağrıştırdığı için konulmuştur. Siz de yeni hotmail hesap aç işlemini gerçekleştirerek ücretsiz posta servisine giriş yapabilirsiniz. Günümüzde pek çok kişinin Hotmail uzantılı mail adresine sahip olduğu ve bu hesap üzerinden posta alımı ve gönderilerini kontrol ettikleri bilinmektedir. Microsoft hizmetleri ile buluşan ürün son derece güvenli bir iletişim hizmeti sunmaktadır.
Hotmail’e kayıt olabilmek aşağıdaki adımları sırayla uygulayarak ilerleyelim:
1. Ad ve soyadı kısmını kullanıcı posta alırken ve gönderirken kullanması gereken gerçek bilgileri ile doldurmak zorundadır.
2. Kullanıcı adı: bu kısım ise mail gönderiminde kişinin isminin görüneceği halidir.
3. Parola: güvenlik gerektiren durumlarda kullanılması için hazırlanacak ve en az 8 karakterden oluşacak bir bilgidir.
4. Parolayı yeniden girerek güvenlik aşamasını sorunsuz bir şekilde atlatabilirsiniz.
5. Ülke: seçimini gerçekleştirdikten sonra,
6. Doğum tarihi bilgilerinin gün, ay ve yıl bazında girilmesi gerekmektedir.
7. Cinsiyet bilgisinin girileceği kutucuğu da doldurduktan sonra
8. Hesabınızın güvenli bir şekilde tutulabilmesini sağlayacak kişisel bilgilerin girilmesi gerekmektedir.
9. Telefon numarası girilir.
10. Kullanıcının diğer e-mail hesabını girmesi ile kayıt işlemleri başarılı bir şekilde tamamlanır.
11. Son olarak kullanıcının site üzerinde gördüğü karakterleri sisteme gördüğü şekilde yazması ve
12. Microsoft promosyonlarına dair haberler hakkında bilgi almayı isteyip istemediğini işaretlemesi gerekmektedir.
13. Hesap Oluşturun kutucuğuna basarak siz de Hotmail adresini almış olursunuz. Bundan sonra elektronik posta işlemlerinizi bu hesap üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
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