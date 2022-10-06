DİGİTURK'DE YAYINLANACAK

HBO tıpkı Game of Thornes’da olduğu gibi yine Digiturk ile anlaşma sağladı. Böylece dizi beIN Connect ekranlarında yayınlanacak. Şimdiye kadar diziden 7 bölüm yayınladı bu 7 bölüm beIn Connect’de yer alacak.