Houston 1836 - FC Dallas maçı istatistikleri

ABD MLS maçında Houston 1836 ile FC Dallas, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:00. 27 puanlı Houston 1836 17. sırada bulunuyor, FC Dallas 45 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Houston 1836, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. FC Dallas son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 610 kodlu maçı oynayanlar; Houston 1836 galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, FC Dallas galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Houston 1836 son hafta oynanan Salt Lake maçında 1-2 yenildi.

FC Dallas ise Minnesota Stars maçında 2-0 kazandı.

Houston 1836, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 17 gol yedi.

FC Dallas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. FC Dallas, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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