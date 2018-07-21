Houston 1836 - FC Dallas sahaya çıkıyor

Houston 1836 ve FC Dallas, 22 Temmuz 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:00. Maç öncesi Houston 1836 26 puanla 13. sırada, FC Dallas 38 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Houston 1836, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 329. İddaa'da Houston 1836 kazanır 1.75, berabere biter 3.30, FC Dallas kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Houston 1836 son hafta oynanan Chicago Fire maçında 3-0 kazandı.

FC Dallas ise Los Angeles Galaxy maçında 5-1 kazandı.

Houston 1836, evinde 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 10 gol yedi.

FC Dallas, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Dallas 8 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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