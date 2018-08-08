Houston 1836 - Los Angeles FC sahaya çıkıyor

ABD Açık Kupası Yarı Final maçında Houston 1836 ile Los Angeles FC, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 04:00. Ev sahibi Houston 1836, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Los Angeles FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 487. İddaa'da Houston 1836 kazanır 1.85, berabere biter 3.20, Los Angeles FC kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Houston 1836 son haftadaki Kansas City Wizards müsabasında 0-1 yenildi.

Los Angeles FC, RB New York karşılaşmaında 2-1 yenildi.

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