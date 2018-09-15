Houston 1836 - Portland Timbers maçı öncesi rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Houston 1836, 16 Eylül 2018 Pazar günü Portland Timbers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:30. 28 puanlı Houston 1836 18. sırada bulunuyor, Portland Timbers 44 puana sahip ve 7. sırada. Houston 1836 son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Portland Timbers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 550 kodlu maçı oynayanlar; Houston 1836 galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.30, Portland Timbers galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Houston 1836 son hafta oynanan Portland Timbers maçında 1-2 kazandı.

Portland Timbers ise Houston 1836 maçında 1-2 yenildi.

Houston 1836, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Houston 1836, kendi sahasında 27 gol attı, 18 gol yedi.

Portland Timbers, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Portland Timbers 16 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.

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