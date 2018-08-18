Houston 1836 - Salt Lake karşılaşma önü

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Houston 1836, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Salt Lake takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Houston 1836 27 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Salt Lake 35 puanda ve 10. sırada. Houston 1836 son 5 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Salt Lake son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 475. İddaa'da Houston 1836 kazanır 1.40, berabere biter 3.75, Salt Lake kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Houston 1836 önceki hafta Chicago Fire mücadelesinde 3-0 kazandı.

Salt Lake ise Kansas City Wizards karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Houston 1836, 25 gol attı ve 15 gol yedi.

Salt Lake, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Salt Lake 8 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.

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