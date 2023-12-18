Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 20 sayısına rağmen Milwaukee Bucks’a yenildi - Basketbol Haberleri

        Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 20 sayısına rağmen Milwaukee Bucks’a yenildi

        Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, deplasmanda Doğu Konferansı temsilcisi Milwaukee Bucks'a 128-119 mağlup olurken, Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 20 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:26 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alperen 20 sayı attı ama yetmedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, deplasmanda Doğu Konferansı temsilcisi Milwaukee Bucks’a 128-119 mağlup olurken, Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün 20 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

        Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) normal sezon 5 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı temsilcisi Houston Rockets, konuk olduğu Doğu Konferansı ekibi Milwaukee Bucks’a 128-119’luk skorla mağlup oldu. Bucks’ta, Damian Lillard 39 sayı, 11 asist ve 5 ribaund ile Giannis Antetokounmpo ise 26 sayı, 17 ribaund ve 3 asistlik yaptıkları double-double performanslarıyla galibiyettin mimarı oldular. Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün 20 sayı, 8 ribaund ve 5 asistlik performansı, Bucks karşısında galibiyet için yeterli olmadı.

        REKLAM

        CEDİ OSMAN'IN 14 SAYILIK PERFORMANSI MAĞLUBİYETİ ÖNLEYEMEDİ

        Batı Konferansı ekiplerinin mücadelesinde San Antonio Spurs, konuk ettiği New Orleans Pelicans’a 146-110 mağlup oldu. Pelicans’ta, C.J. McCollum 29 sayı, 2 ribaund ve 2 asist, Brandon Ingram 26 sayı, 4 asist ve 3 ribaundluk performansları galibiyeti getirdi. Spurs’ta, Victor Wembanyama’nın 17 sayı, 13 ribaund ve 3 asistlik double-double performansı mağlubiyeti önleyemedi. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 3 ribaund ile tamamladı.

        NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

        Boston Celtics: 114 - Orlando Magic: 97

        San Antonio Spurs: 110 - New Orleans Pelicans: 146

        Milwaukee Bucks: 128 - Houston Rockets: 119

        Phoenix Suns: 112 - Washington Wizards: 108

        Portland Trail Blazers: 114 - Golden State Warriors: 118

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Ruhsatsız silah yakalamalarında artık tutuklama kararı verilecek... Hapis cezası 2-5 yıla çıkıyor
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        Panik anları: Biden'ın koruma aracına çarptılar!
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        G.Saray'ın rakibi bugün belli oluyor
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        İSKİ'den çok iyi haber! Barajlarda rekor üzerine rekor!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        İşte Arda Güler'in dönüş tarihi!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Prof. Dr. Görür'den Çınarcık açıklaması!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Sol bekte ibre yerliye dönüyor!
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Notre Dame'ın tarihi simgelerinden biri geri döndü
        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı
        Ünlü şarkıcının eski sevgilisinin şoke eden fotoğrafı çıktı
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Çalışanlara vergide adalet
        Çalışanlara vergide adalet
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 31 yaralı
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        'Otomobilde vergiler emisyona dayalı olmalı'
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Üretim yavaşlıyor, tüketim koşuyor
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Türkiye parçalı bulutlu, sis ve pus uyarısı
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Avrupa golcüsü Batshuayi!
        Marmara'da deprem oldu!
        Marmara'da deprem oldu!
        "Türkler çok iyi insanlar"
        "Türkler çok iyi insanlar"
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        'Hayranlarım sahneye iç çamaşırlarını atardı'
        Toplumun ortak paydası
        Toplumun ortak paydası