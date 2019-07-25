Howden Türkiye'de üst düzey atama

Hyperion Insurance Group’un perakende brokerlik kolu olan Howden, 10 binden fazla çalışanla 90’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 22 milyar dolarlık prim üretimi gerçekleştiren şirket, ABD dışında dünyanın en büyük sigorta brokeri konumunda bulunuyor. Türkiye'de 2012 yılından bu yana faaliyette olan Howden, geçtiğimiz yıl satın aldığı ACP Sigorta ile birlikte Türkiye'nin en büyük üç sigorta brokerlik şirketinden birisi haline geldi.
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