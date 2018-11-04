Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova'nın Alman stoperi Benedikt Höwedes takımının devler ligindeki durumu değerlendirdi.

Sporx'in haberine göre "Ligde üst üste 5 maç kazandık. Harika bir ruh halindeyiz." diyen tecrübeli oyuncu, "Poto ile maç çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde şanssız olduğumuzu düşünüyorum. İyi oynuyoruz, daha fazalsını hak ediyoruz ancak sonuç olarak puanımız yok. Gruptaki durumları değiştirmek için büyük bir isteğimiz var. Porto'ya karşı sahada her şeyi yapacağız. Umarım 3 puan kazanırız" diye konuştu.

Lokomotiv Moskova, D Grup'nun ilk maçında Galatasaray'a 3-0 mağlup olmuştu. İkinci maçta Schalke 04'e evinde 1-0 kaybeden Rus temsilcisi, Porto'ya ise 3-1 kaybetmişti. Salı günü deplasmanda Porto'ya konuk olacak Lokomotiv Moskova, D Grubu'nda 0 puanla son sırada yer alıyor.

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